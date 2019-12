Aulas pense suspendre à vie le supporter qui a déployé la banderole sur Marcelo

Le président Aulas n'a pas aimé les débordements de mardi soir. Et il se préparerait à trancher dans le vif. Interrogé mercredi dans l'émission Team Duga, sur RMC, Jean-Michel Aulas n'a pas mâché ses mots.

"Le supporter a été identifié, on est en train de réfléchir aux sanctions les plus sévères. Si vous n’avez pas un dirigeant pour sanctionner dans un cas comme celui-là, alors ce n’est pas un bon dirigeant. Donc ce supporter sera sanctionné. On réfléchit à une non-participation aux matches à vie en tant qu’abonné", a-t-il notamment déclaré.