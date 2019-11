Aurier dément avoir craché en direction des supporters de Tottenham

Depuis son arrivée à Tottenham en 2017, Serge Aurier n'avait pas encore défrayé la chronique. C'est désormais chose faite. Depuis mercredi, l'international ivorien fait les gros titres des journaux anglais pour son crachat en direction des supporters...des Spurs après avoir inscrit le troisième but de Tottenham mardi soir en C1. Avant ce geste, Serge Aurier avait pourtant fait exulter ses fans en trouvant un angle incroyable pour tromper José Sa, le gardien portugais de l'Olympiakos, d'une frappe magnifique du pied droit.

Mercredi soir, Serge Aurier a donné sa version des faits...et nie avoir craché sur ses propres supporters. "Un petit message personnel pour éteindre cette polémique. Je ne cracherai jamais sur les animaux, ni sur les humains, sans parler des fans qui me donnent l'occasion de m'exprimer et de faire mon travail. Je préfère me concentrer sur les prochaines échéances à venir avec mon club", a-t-il notamment déclaré sur Instagram.

Ce n'est pas la première polémique pour Serge Aurier. En février 2016, quelques jours avant un match de Ligue des champions contre Chelsea, le joueur avait insulté Laurent Blanc sur Periscope. C'était le début de la fin pour Serge Aurier au PSG avec notamment l'émergence de Thomas Meunier au poste d'arrière droit. Jusqu'à son départ en Angleterre il y a deux ans où il n'avait, jusqu'ici, pas fait parler de lui pour ses frasques. Avant ce match Tottenham-Olympiakos mardi soir.