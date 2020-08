LIGUE DES CHAMPIONS - Homme du match face à l’Atalanta Bergame (1-2) malgré un déchet inhabituel à la finition, Neymar aura encore la lourde tâche de guider le PSG face à Leipzig mardi (21h). Flanqué d’un Kylian Mbappé qui métamorphose son jeu, le Brésilien a l’occasion d’enfin renouer avec son histoire, collective et personnelle, lors de cette demi-finale.

Si l'on voulait être taquin, on dirait que Neymar a mal choisi son année. En 2020, Covid-19 oblige, il n’y aura pas de Ballon d’Or. Pourtant, le Brésilien a atteint un stade qu'il n'a connu qu’une seule fois en carrière : les demi-finales de Ligue des champions. C’était en 2014-15 et l’ailier, alors membre du trident de la MSN au Barça, avait pesé de tout son poids dans la qualification barcelonaise - 3 buts face au Bayern sur l’ensemble des deux matches - pour une finale remportée face à la Juve où il en était même allé de son petit but à Berlin. Cette même année, il avait terminé 3e du Ballon grâce à ses stats folles en C1 (10 buts).

Si l’on voulait être taquin, on dirait que Neymar a mal choisi son année. Si l’on voulait être encore plus mauvaise langue, on dirait que c’est tant mieux pour le PSG. Car, à Lisbonne, vous ne trouverez pas grand monde pour remettre en cause le niveau du Brésilien. Ni son investissement au quotidien. Mardi, trois ans après son transfert XXL destiné à lui faire endosser le costume de successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar est face à l’histoire. La sienne. Et celle, plus collective, du PSG.

Le Neymar 2014 de retour ?

Face à l’Atalanta, il a été l’unique détonateur d’un jeu parisien atone. Sans Kylian Mbappé, sans Angel Di Maria, il était attendu comme rarement. Il faut dire que des matches couperets en C1 avec le PSG, il en a connu peu. Cela ne l’a pas empêché de prendre les commandes et de ne jamais les rendre, surtout pas en toute fin de match, lorsque son compère Mbappé a demandé le ballon dans la profondeur.

La suite ? Une passe décisive de la fusée française pour l’improbable Eric-Maxim Choupo-Moting et l’histoire de QSI qui s’écrit enfin autrement que via une sortie de route précoce. "ll y a un bon mélange entre Neymar, un joueur de un-contre-un qui peut faire des passes décisives comme personne, et Kylian, qui est rapide, a le timing et la finition, a d’ailleurs souligné Tuchel lundi. C'est un ‘mix’ exceptionnel. Les deux, ensemble, sont exceptionnels".

Son match a été une danse, un ballet délicieux où son sens du dribble aura atteint des sommets au moins aussi élevés que sa maladresse. C’est dire. Mais si le joueur Neymar a répondu présent, c’est aussi parce que l’homme a accepté son statut, l’a embrassé même. Au fond, mercredi, on a cru apercevoir à nouveau le Neymar du Mondial brésilien de 2014. L’homme qui porte sur ses épaules les espoirs d’un peuple trop longtemps déçu des performances passées. L’homme qui assume être l’alpha et l’oméga d’une équipe qui rêve d’accomplir sa destinée.

Si Paris en est là, c’est aussi parce que c’est Neymar qui a suivi l’accélération de Mbappé dans un Signal Iduna Park en ébullition (2-1) en 8e de finale aller. Neymar encore qui a pointé le bout de son nez pour rassurer Paris au retour (2-0). C’est aussi à ça qu’on reconnaît un immense joueur : même en difficulté, comme à Dortmund, il parvient toujours à se montrer.

"C’est un leader différent, peut-être pas celui que tout le monde attend, mais c'en est un avec sa qualité, sa confiance sur le terrain, son courage de toujours faire des un-contre-un, sa volonté de toujours gagner, sa faim, sa capacité de combattre, l’a d’ailleurs défendu son coach. Il aime la compétition et ce sont des choses dont tu as besoin si tu veux être un leader". Le tout avant un rappel salutaire : "C'est un sport d'équipe et il ne peut pas gagner tout seul, ce n'est pas possible". Peut-être le Brésilien a-t-il fini par le comprendre.

Deux matches pour devenir le Roi

Trois ans après son arrivée au PSG, Neymar y est. Voilà pourquoi il est devenu le joueur le plus cher de l’histoire. Voilà pourquoi Paris, malgré un été 2019 qui ressemblait à un poker géant, n’a pas cédé à son chantage de l’an passé. A l’époque, certains supporters parisiens avaient lancé un hashtag original pour s’opposer à ceux qui criaient à la trahison : #lecheminduRoi. Sans que l’on comprenne vraiment où ce chemin était censé le mener.

On saura simplement rappeler que son parcours parisien aura été remplis d’incompréhensions mutuelles, de non-dits malheureux et de mal-être passagers pour le Brésilien. Trois ans après, tout est presque effacé : jamais Neymar n’aura paru si impliqué dans la vie du groupe parisien, jamais il n’aura paru si motivé à l’idée de porter le PSG. Presque parce qu’il reste encore deux matches au Brésilien pour remplir la mission fixée à son arrivée. Deux matches pour que le Prince de 2017 devienne le Roi de 2020. Enfin serait-on tenté d’écrire…

