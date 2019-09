Tanguy Ndombele a déjà fait à Tottenham ce que Lyon attendait de lui. En quelques sortes. En quatre titularisations en Premier League, le joueur le plus cher de l'histoire des Spurs a inscrit deux buts, soit un de plus que lors de ses 69 matches de Ligue 1 avec Amiens et l'OL, où son mauvais rendement, du point de vue purement statistique, avait fini par ternir des performances globales remarquables.

Tottenham pourrait s'en réjouir : au soir du premier match (et du premier but) de l'international français, Mauricio Pochettino avait rappelé que sa progression dépendait de cette efficacité. Paradoxalement, celle de l'équipe première semble surtout liée aux qualités premières de sa recrue. Mais dans les domaines où il a toujours excellé, Ndombele a tardé à rassurer le coach argentin.

Pochettino a cherché la bonne formule

Le joueur de 22 ans n'a pas terminé son adaptation à l'intensité et au rythme du football anglais, qui lui ont déjà coûté une légère blessure à la cuisse et deux forfaits. Sans lui, le vice-champion d'Europe s'est incliné à domicile devant Newcastle et n'a pris qu'un point sur le terrain d'Arsenal. Avec lui, le bilan n'a pas été beaucoup plus reluisant (3 victoires, 2 nuls et 1 défaite).

Pourtant, Ndombele est bel et bien la clé. Pochettino l'a compris bien assez tôt. Il a tanné Daniel Levy pour qu'il investisse les 60 millions d'euros réclamés par l'OL et, désormais, il cherche la meilleure formule pour constituer son entrejeu. "Pour le moment, nous sommes en train de résoudre certains problèmes, a expliqué le technicien la semaine dernière. Nous tentons de progresser et d'avoir les résultats que nous souhaitons."

Vidéo - Pochettino : "On doit faire attention avec Ndombele" 01:19

Faute de résultats positifs et de certitudes dans le jeu, l'ancien défenseur du PSG n'a cessé de remodeler son schéma tactique. Lors de ses quatre premiers matches, il a installé l'ex Gone dans trois positions différentes, comme s'il cherchait à résoudre une équation dont dépend la réussite de Tottenham.

Ndombele tient son match référence

Depuis qu'il a débarqué à Londres, en 2014, le coach de 47 ans a bâti tous ses grands succès en remportant les batailles du milieu. Ce fut le cas, par exemple, lors du quart de finale aller de la précédente Ligue des champions, face à Manchester City (1-0) où Sissoko, défensivement, et Eriksen, offensivement, avaient été précieux.

Les limites de l'ancien Toulousain et l'irrégularité des autres (Dier, Wanyama, Eriksen) ont encore haussé le niveau d'exigence entourant Ndombele - dont le prix record avait pourtant déjà joué un rôle. A la récupération comme dans les phases de transition, l'ancien Amiénois est le joueur le plus complet de l'effectif des Spurs et Pochettino veut en faire le garant de la supériorité de Tottenham au cœur du jeu.

Samedi, face à Southampton, et surtout trois jours avant un match importantissime face au Bayern Munich en Ligue des champions, le Français a réussi sa meilleure performance avec les Spurs. Impressionnant dans le duel et remarquable dans un rôle de box-to-box que les Anglais adorent, le natif de Longjumeau a trouvé ses marques comme relayeur, dans un losange où Winks l'a couvert et où Sissoko a été son pendant à droite. Et devinez quoi ? Il a marqué. Même si ce n'était pas la priorité.