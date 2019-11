Dans le sillage d’un Lionel Messi de gala pour sa 700e sous le maillot blaugrana, les Catalans ont facilement disposé du Borussia Dortmund (3-1), ce mercredi, dans le choc du Groupe F. Grâce à cette victoire, le Barça a composté son billet pour le printemps, en s’assurant au passage de la 1ere place du groupe. Les joueurs d’Ernesto Valverde iront à Giuseppe-Meazza lors de la dernière journée pour arbitrer le duel pour la 2e place entre le Borussia et l’Inter, toujours en couse pour le dernier accessit.

Griezmann, soirée déclic ?

Favori désigné pour le prochain Ballon d’or, dévoilé lundi, Lionel Messi a ébloui le Camp Nou, face à une défense allemande complètement impuissante. La Pulga est tout simplement impliquée sur tous les buts de son équipe. Il a d’abord servi Luis Suarez (29e, 1-0) dans le bon tempo, avant de se charger lui-même du break dans la foulée, après une grossière erreur de relance de Mats Hummels (33e, 2-0). Enfin, il a parfaitement lancé Griezmann dans le dos de la défense du Borussia, pour le premier but du Français en C1 cette saison (67e, 3-0). En plus de quelques gestes techniques délicieux, l'Argentin a aussi trouvé la barre sur un coup franc excentré. Un match plein.

Mais ce qu’on retiendra de cette soirée, avant tout, c’est la relation naissante entre Lionel Messi et Antoine Griezmann. Remplaçant pour la 3e fois depuis son arrivée en Catalogne, le Français ne l’est pas resté longtemps. Il a en effet profité des malheurs de son compatriote et ami Ousmane Dembélé, blessé en début de match (26e), pour sortir du banc. Son cri rageur, après avoir trompé Roman Bürki, et la joie avec laquelle il a reçu l’accolade de son capitaine en disait long sur son soulagement après une intégration compliquée. Mais surtout, pour la première fois, le capitaine du Barça a particulièrement cherché à combiner avec lui. Soirée déclic pour le Français ?

Plus d'infos à suivre...