Tops

Une campagne record pour le Bayern

C’est un fait suffisamment rare qui mérite d’être souligné. En dominant Tottenham (3-1), le Bayern a conclu cette phase de poules par une sixième victoire en six matches et un total de 18 points au classement de ce groupe B. Avant les Bavarois, un seul club était parvenu à réaliser une telle performance dans la formule actuelle de la compétition instaurée en 2003/2004. Il s’agit du Real Madrid, auteur de deux parcours sans faute en poules. C’était en 2011/2012 et 2014/2015. Mais avec une différence de buts de +19, le club allemand a fait encore mieux que les Merengue (+17 en 2011/2012 et +14 en 2014/2015).

Mané – Salah, le duo de stars qui a sauvé Liverpool

Ce mardi, Sadio Mané et Mohamed Salah ont répondu présents au moment où Liverpool en avait le plus besoin. Car le tenant du titre aurait très bien pu passer à la trappe et ne pas voir les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas d’une nette défaite sur le terrain du RB Salzbourg. Malmenés tout au long de la première période, les Reds ont fait le dos rond et se sont sortis d’affaire grâce à leurs deux stars, 4e et 5e du Ballon d’or 2019.

En l’espace d'une minute et quarante secondes. A peine 100 secondes donc. Grâce à une accélération du Sénégalais pour donner un caviar à Naby Keita (0-1, 57e). Et à une frappe habile de l’Egyptien dans un angle totalement fermé (0-2, 58e). C’est aussi à ça que servent les grands joueurs.

A coup de triplés, la jeunesse prend le pouvoir

Lors de cette dernière journée de la phase de poules, Arkadiuz Milik (avec Naples contre Genk) et Gabriel Jesus (avec Manchester City contre le Dinamo Zagreb) ont rejoint la longue liste des joueurs ayant marqué au moins trois buts au cours d’un même match de Ligue des champions cette saison. Ils sont désormais neuf. Et une grosse tendance se dégage. Celle de la jeunesse qui triomphe.

Car, en dehors de Robert Lewandoswki (31 ans), tous les autres joueurs auteurs de cette performance ont 26 ans ou moins. Citons, du plus jeune au plus âgé d'entre eux, Rodrygo (18 ans), Erling Haaland (19 ans), Kylian Mbappé (20 ans), Gabriel Jesus (22 ans), Serge Gnabry (24 ans), Raheem Sterling (25 ans), Arkadiusz Milik (25 ans) et Mislav Orsic (26 ans).

Gabriel Jesus of Manchester City celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League group C match between Dinamo Zagreb and Manchester City at Maksimir StadiumGetty Images

Flops

Lyon et Naples, l’art de tout gâcher

Quand on obtient sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui plus est lors de la dernière journée de la phase de poules, on n’a qu’une envie : profiter des belles émotions suscitées et savourer cette belle réussite sportive. Mais à Naples comme à Lyon, on a eu le don, ce mardi, de gâcher tout cela.

Moins de trois heures après la large victoire face à Genk (4-0), le club italien a annoncé le départ de son entraîneur, Carlo Ancelotti, à cause de résultats décevants en Serie A. Au Groupama Stadium, il n’a fallu attendre que quelques minutes après le coup de sifflet final du match face à Leipzig (2-2) pour voir l’ambiance générale totalement se détériorer. Un supporter est entré sur la pelouse avec une banderole "Marcelo dégage". Le capitaine lyonnais Memphis Depay a couru vers lui pour lui enlever son étendard. Provoquant une cohue générale entre supporters et joueurs de l’OL et une fin de soirée totalement lunaire.

L’Ajax, la chute inattendue

C’est à se demander comment l’Ajax a pu en arriver là. Le rafraichissant demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des champions avait commencé sa phase de poules par deux succès probants contre Lille (3-0) et à Valence (0-3). Laissant augurer un bel avenir dans cette compétition. Mais la machine néerlandaise s’est enrayée. Avec une défaite à domicile contre Chelsea (0-1), puis un nul ahurissant à Stamford Bridge (4-4) après avoir mené trois buts d’avance à l’heure de jeu (1-4).

Vainqueur à Lille lors du match suivant (0-2), l’Ajax s’est retrouvée en tête du groupe H avant la dernière journée. Dans une position idéale. Mais, ce mardi, l’équipe s’est inclinée à domicile contre Valence (0-1). Et le succès de Chelsea contre le LOSC (2-1) la condamne à la 3e place. Avec un seizième de finale en Ligue Europa en lot de consolation.

Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) battu par ValenceGetty Images

Galatasaray, le néant offensif

Ce mercredi, face à un PSG largement remanié, face à un PSG qui n’avait plus rien à jouer, Galatasaray a totalement sombré (5-0). Pire encore, l’équipe turque n’a strictement rien montré offensivement. Pas même la moindre opportunité pour inquiéter Sergio Rico. Elle est d’ailleurs la seule formation qui n’a pas réussi la moindre frappe cadrée lors de cette 6e journée de la phase de poules de Ligue des champions. Pour la cinquième fois en six matches dans cette édition, Galatasaray n’a donc pas marqué. L’équipe dirigée par Fatih Terim sort par la petite porte, avec un seul petit but inscrit. Une campagne européenne à rapidement oublier.