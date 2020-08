LIGUE DES CHAMPIONS – Formé à l'OL, toujours fervent supporter des Gones, Corentin Tolisso va les retrouver mercredi en demi-finale de la Ligue des champions. Impressionné par son ancienne équipe, le milieu du Bayern Munich, grand favori de la compétition, a prévenu ses coéquipiers : il ne faudra pas sous-estimer les tombeurs de Manchester City.

Dix ans après, il sera sur le terrain mais sans doute pas avec le maillot qu'il imaginait sur les épaules. En 2010, alors au centre de formation de l'OL, Corentin Tolisso avait vécu la demi-finale de Ligue des champions à Gerland face au Bayern Munich le long de la ligne de touche. Ramasseur de balle, il avait très mal vécu la qualification allemande et s'en souvient comme si c'était hier. Dix ans plus tard, le milieu de terrain du géant allemand espère que "l'issue sera la même".

Ligue des champions Garcia, l'éclatante revanche IL Y A 32 MINUTES

Play Icon WATCH Demies - Aouar sur le Bayern : "Pour aller au bout, il faut affronter les meilleurs" 00:00:19

C'est dire tous les sentiments contradictoires qui traversent "Coco" depuis qu'il a programmé ses retrouvailles avec "son club de cœur" mercredi dans le dernier carré de la C1. "C'est assez exceptionnel, a concédé celui qui a passé 10 ans à l’OL. Je me suis toujours dit quand je suis parti : 'Quand est-ce que je vais pouvoir rejouer contre eux ?' Je ne l'imaginais pas en demi-finale de C1. Lyon est une équipe qui m'a fait grandir. Ca va être un moment magnifique et avec beaucoup d'émotions pour moi mais l'important c'est d'aller en finale. La détermination est la même." Pas question donc de faire de cadeau à ses anciens potes de Tola-Vologe.

Tolisso (Lyon), premier buteur face à Reims Crédit: AFP

Bluffé par Caqueret, Aouar et Guimaraes

Si le Bayern partira avec une immense pancarte de favori, Tolisso connaît trop bien l'OL, dont il regarde les matches tous les week-ends, pour ne pas s'en méfier. Comptez sur lui pour mettre au parfum ses coéquipiers. "Aujourd'hui, on est en demie de C1, je ne pense pas qu'une équipe arrive ici juste par chance, a continué le champion du monde. A aucun moment, on ne sous-estime Lyon. Les demi-finales sont très intenses. Il n'y aura pas de relâchement de notre part, ce sera un match compliqué face à un bloc bas. D'un point de vue allemand, c’est l'équipe la moins connue mais, samedi, tout le monde a regardé le match, tout le monde a vu de quoi ils étaient capables. Tout l'effectif du Bayern le sait."

Maxence Caqueret au duel avec Raheem Sterling lors de Manchester City - OL en quarts de finale de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

Tolisso sait mieux que quiconque que Lyon a toujours été meilleur face aux gros. La Juventus et Manchester City sonnent comme un avertissement même si le Bayern apparaît encore plus costaud. S'il craint "le bloc bas", la "façon de défendre" et le gros coffre physique de l'OL, l'ancien relayeur de l'OL a ciblé la principale menace : le trio du milieu (Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret et Houssem Aouar). "Ce trio est le principal point fort de l'OL, diagnostique-t-il. Les trois courent beaucoup et on sait de quoi ils sont capables avec la balle. Ce sont trois vrais footballeurs."

Au Bayern, confiance et détermination

Après avoir écrasé le Barça (8-2), le Bayern semble avoir les certitudes nécessaires pour ne pas tomber dans le piège de l'OL. Des certitudes qui, selon Tolisso, expliquent pourquoi son club marche sur tout le monde en 2020 : "Il y a beaucoup de confiance. Chacun sait de quoi il est capable. Mais il y a surtout beaucoup de détermination même dans les plus petits matches." L'OL est prévenu : ni Tolisso ni ses coéquipiers ne comptent lever le pied. Tout favori qu'il est, le Bayern et son milieu de terrain aborderont la demie face à Lyon avec autant de conviction que si l'affiche leur avait réservé un ogre. L'OL ne pourra pas jouer sur l'effet de surprise. Surtout pas avec Tolisso.

Play Icon WATCH Pas d'euphorie du côté du Bayern : "Nous avons encore du chemin à parcourir" 00:01:05

Premier League De Bruyne élu meilleur joueur de la saison IL Y A 6 HEURES