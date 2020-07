LIGUE DES CHAMPIONS – L’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a annoncé que son défenseur français Benjamin Pavard s’était blessé à une cheville lors de la séance d’entraînement de dimanche. L’international tricolore est très incertain pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions que le club allemand doit disputer contre Chelsea, le 8 août prochain.

Le Bayern Munich a fait une grande partie du chemin le 25 février dernier sur la pelouse de Chelsea (0-3) mais devra peut-être se passer de Benjamin Pavard lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le club londonien, le 8 août prochain. Hansi Flick, l’entraîneur bavarois, a en effet annoncé que son défenseur latéral ou central s’était blessé à une cheville lors de l’entraînement de dimanche.

Un peu plus tard, le FCB a annoncé qu'un ligament était touché et que son joueur serait absent pour une durée indéterminée. Sky Germany avait d'ores et déjà assuré que le joueur de 24 ans manquerait la rencontre face aux Blues. En cas de qualification, le Français tentera de se remettre à temps pour affronter le Barça ou Naples six jours plus tard, en quarts.

