L'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, affrontera les Chypriotes de l'Apoel Nicosie ou les Azerbaïdjanais de Qarabag en barrage de la Ligue des champions, à condition d'éliminer les Grecs du PAOK Salonique au troisième tour préliminaire, selon le tirage au sort de lundi.

Seules deux équipes, les Suisses des Young Boys de Berne et les Tchèques du Slavia Prague sont déjà qualifiées pour les barrages. Les autres clubs doivent passer par le troisième tour préliminaire, dont les matches aller ont lieu mardi et mercredi, et les matches retour le 13 août.

Les vainqueurs s'affronteront dans les barrages pour la Ligue des champions (aller: 20/21 août, retour: 27/28 août) alors que les perdants seront repêchés en Ligue Europa. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions aura lieu le 29 août à Monaco. Elle démarrera les 17 et 18 septembre. La finale est programmée le 30 mai à Istanbul.

Programme des barrages

Dinamo Zagreb (CRO) ou Ferencvaros (HUN) - NK Maribor (SLO) ou Rosenborg (NOR)

Cluj (ROM) ou Celtic Glasgow (ECO) - Slavia Prague (RTC)

Young Boys (SUI) - Etoile Rouge Belgrade (SRB) ou Copenhague (DEN)

APOEL Nicosie (CYP) ou Qarabag (AZE) - PAOK Salonique (GRE) ou Ajax Amsterdam (P-B)

FC Bâle (SUI) ou Lask (AUT) - Bruges (BEL) ou Dynamo Kiev (UKR)

Basaksehir (TUR) ou Olympiakos (GRE) - Krasnodar (RUS) ou FC Porto (POR)