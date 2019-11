Thomas Müller et Javi Martinez, laissés sur le banc par Niko Kovac, retrouveront une place de titulaires mercredi soir avec le Bayern Munich en Ligue des champions contre l'Olympiakos, a annoncé mardi l'entraîneur par intérim Hans-Dieter Flick. Après les récentes mauvaises prestations, qui ont conduit au limogeage de Kovac dimanche, les joueurs "n'ont plus d'alibis ni d'excuses", a ajouté le défenseur Joshua Kimmich.

Voici les principaux points de la conférence de presse du Bayern:

Ce qui va changer

Hans-Dieter Flick: "Nous ferons certainement l'un ou l'autre changement dans la composition. Javi Martinez et Thomas Müller vont jouer. On peut changer quelques petites choses tactiquement, on peut insister sur des points importants, mais l'essentiel c'est notre état d'esprit, notre engagement, notre intensité. Il y a de la qualité dans cette équipe, il faut le montrer sur le terrain. Il n'y a pas que Manuel (Neuer) ou Lewy (Robert Lewandowski) qui doivent montrer leur classe. Je veux que l'équipe prenne l'initiative, qu'elle défende très haut, qu'elle cherche à avoir la possession, et lorsqu'elle ne l'a pas, qu'elle cherche la récupération le plus vite possible. Toutes ces qualités qui ont caractérisé le Bayern ces dernières années."

Joshua Kimmich: "Oui, nous avons des blessés derrière (les centraux Süle et Hernandez ndlr), mais avant les blessures nous prenions déjà trop de buts. Notre premier devoir va être de mieux défendre, tous ensemble, pour ne pas être obligé de marquer trois buts à chaque match pour les gagner."

Thomas Muller et Niko KovacGetty Images

Trois jours suffiront-ils à relancer le Bayern?

Flick: "Nous nous sommes bien entraînés, nous avons travaillé des éléments tactiques, peu de temps mais de façon tonique. L'équipe a compris que c'est elle qui est responsable maintenant."

Joshua Kimmich: "C'est nous les joueurs qui sommes maintenant en première ligne, c'est nous qui sommes sur le terrain et qui portons la principale responsabilité. Nous n'avons plus d'alibis ou d'excuses. On verra demain (mercredi) si les choses changent, ce n'est pas si simple, nous n'avons que très peu de temps. Notre but est de gagner ces deux matches qui arrivent, en Ligue des champions et samedi contre Dortmund en Bundesliga. Dès demain nous voulons accumuler de la confiance en nous imposant."

Le coach "Hansi" Flick

Joshua Kimmich: "On peut dire que c'est un gars super, agréable, son discours est clair, pragmatique. Ce n'était pas la première fois qu'il s'adressait à l'équipe, mais pour lui aussi la situation est difficile, car quand tu es entraîneur adjoint tu as moins de responsabilités".