Le petit prodige de 16 ans Ansu Fati est titulaire dans l'attaque du FC Barcelone, mardi soir à Dortmund, et devient ainsi le plus jeune joueur jamais aligné en coupe d'Europe dans l'histoire du club. A 16 ans et 322 jours, Fati, originaire de Guinée-Bissau, pourrait s'il marquait devenir également le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions moderne (depuis 1992). Il occupera le flanc droit de l'attaque, composée avec lui de Luis Suarez et d'Antoine Griezmann.

Lionel Messi, qui n'a repris l'entraînement que dimanche après plus d'un mois d'arrêt pour blessure (mollet), est en revanche ménagé par son entraîneur Ernesto Valverde et sera sur le banc au coup d'envoi.

Les équipes

Borussia Dortmund : Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Hazard - Alcacer

Entraîneur: Lucien Favre (SUI)

FC Barcelone: ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Busquets - Arthur, de Jong - Fati, Suarez, Griezmann

Entraîneur: Ernesto Valverde