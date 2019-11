Il faudra encore un peu patienter avant de savoir qui diffusera la Ligue des Champions entre 2021 et 2024. Selon des sources proches du dossier, l'UEFA a dépouillé mercredi les offres déposées par les diffuseurs et, à la lumière de ces montants, a décidé d'organiser un deuxième tour qui sera clos jeudi à 15h00.

Pour la période 2018-2021, Altice avait dépensé quelque 370 millions d'euros

Aucune précision n'a été donnée sur le nom des diffuseurs ayant répondu à l'appel d'offres. En proposant quelque 370 millions d'euros annuels pour la période 2018-2021, soit plus du double de ce que versaient beIN et Canal + sur la période précédente, le groupe Altice, via son opérateur SFR et ses chaînes RMC Sport, avait frappé un grand coup pour son arrivée sur le marché.