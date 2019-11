La nouvelle était très attendue. Elle est tombée (officieusement) ce vendredi matin. Selon les informations de L'Equipe, Canal + et beIN Sports ont récupéré les droits de la Ligue des champions pour la période 2021-2024. Ils succèderaient ainsi à RMC Sport, qui verse actuellement 315 millions d'euros par saison pour diffuser la C1. Le quotidien parle d'un montant record de 375 millions d'euros versé par Canal + et beIN Sports pour récupérer la compétition. Les deux affiches seront diffusées sur la chaîne cryptée, les autres rencontres iront sur beIN.

Autre nouveauté, la finale de la Ligue des champions sera retransmise en clair sur TF1.

Mediapro et RMC battus

Le groupe Mediapro, qui a récupéré une grande partie des droits de Ligue 1 et Ligue 2 pour 2020-2024, était également concerné par cette bataille. Comme RMC Sport, il doit s'avouer vaincu. En théorie, l'appel d'offres devait se terminer mercredi à 10h. Mais au vu de l'énorme concurrence, un deuxième tour a eu lieu et d'autres propositions sont arrivées dans l'après-midi de jeudi. La victoire finale est donc pour Canal +, beIN Sports et TF1.

Pour l'heure, aucune officialisation n'est encore intervenue. Mais plusieurs journalistes des groupes vainqueurs "fêtent" la nouvelle sur les réseaux sociaux.