Ceferin met la pression : "Ceux qui ne finissent pas devront passer par les tours préliminaires"

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport samedi, Aleksander Ceferin a annoncé que les équipes des championnats définitivement arrêtés devront disputer les tours préliminaires si elles veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA.

Aleksander Ceferin n'a jamais changé sa ligne de conduite : il veut que les ligues mettent tout en oeuvre pour que les championnats aillent à leur terme. Mais samedi, dans les colonnes du Corriere dello Sport, le patron de l'UEFA a radicalement changé de ton. "Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent pas de le faire devront affronter les préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA", a averti Ceferin.

Sauf cataclysme, la C1 et la C3 se boucleront en août

Par la suite, le président de l'UEFA a justifié son propos : "Les compétitions nationales et européennes sont physiologiquement liées. Nous voulons en Europe des clubs qui ont gagné les Championnats et les Coupes nationales, se qualifiant sur la base des résultats. C’est l’essence du sport, pas seulement du foot”. Enfin, Aleksander Ceferin a profité de cette interview pour confirmer que "sauf cataclysme", la Ligue des Champions et l'Europa League se termineront au mois d'août prochain.

