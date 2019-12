Les années 2010 touchent à leur fin. Dix équipes et six clubs ont réussi à remporter la Ligue des champions sur la décennie qui s'achève : le Real Madrid à quatre reprises, le FC Barcelone deux fois, l'Inter Milan, Chelsea, le Bayern Munich et Liverpool une fois. Quel serait le champion d'Europe ultime des années 2010 ? C'est ce qu'on vous propose de déterminer cette semaine à travers notre grande consultation.

Comment ça marche ? Les dix équipes ont été dispatchées par tirage au sort dans deux poules de cinq formations, dans lesquelles on retrouve deux Real et un Barça. Vos votes permettront de déterminer les deux premiers de chaque poule, lesquels s'affronteront en demi-finales (le premier de la poule A contre le deuxième de la poule B, le premier de la poule B contre le deuxième de la poule A). Les vainqueurs des demies croiseront ensuite le fer à l'occasion d'une grande finale.

La poule A a rendu son verdict avec la première place pour le Barça 2011 et la deuxième pour le Real 2017. Place à la poule B avant les demi-finales, programmées mercredi.