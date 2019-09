"Choqué", "énervé" : Absent de la liste de la C1, Emre Can "ne comprend pas" la Juve

Emre Can est un homme (très) en colère. Le milieu de terrain a appris, dans la journée de mardi, qu'il n'était pas dans la liste de la Juventus pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Une nouvelle qu'il peine à digérer. Interrogé depuis le rassemblement de sa sélection, l'international allemand a confié toute sa frustration.

"Si j’avais su, je n’aurais plus joué avec la Juve"

"Je suis choqué et énervé. La semaine dernière le club m’avait tenu un autre discours. Et hier, l’entraîneur m’a appelé et en moins d’une minute il m’a dit que je n’étais pas dans le groupe (...) Je ne comprends pas", confie Emre Can, n'hésitant pas à dénoncer le manque de "sincérité" de Maurizio Sarri, son entraîneur.

"Si j’avais su, je n’aurais plus joué avec la Juve. Je vais en tirer les conclusions et en parler avec le club et mon agent. Je ne me l'explique pas, je dois et je veux jouer la Ligue des champions", lâche l'ancien milieu de terrain de Liverpool. Son histoire avec la Juve semble compromise.