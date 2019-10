City et Tottenham se baladent, le Bayern continue son sans-faute

Manchester City et le Bayern Munich se sont peut-être fait surprendre, mais la logique a finalement été respectée lors de cette 3e journée. Sur la pelouse de l'Olympiakos, le Bayern Munich a acquis sa troisième victoire en autant de matches dans le groupe B (2-3). Après la démonstration à Tottenham (2-7), les Bavarois ont encore pu compter sur leur sérial-buteur : Robert Lewandowski.

Tolisso buteur, Hernandez sort sur blessure

Déjà auteur de 12 buts en 8 matches de championnat, le Polonais a inscrit ses 4e et 5e buts en Ligue des champions, le tout en 3 matches. Son doublé (34e, 62e) a permis au club allemand de reprendre les devants, alors qu'il était mené depuis la 23e minute d'une réalisation de la tête de Youssef El Arabi.

L'ancien caennais a pensé, comme tout le stade, que le Pirée pourrait arracher un point au champion d'Allemagne en titre après la réduction du score de Guilherme (79e), alors que Corentin Tolisso avait inscrit le 3e but de son équipe (1-3, 75e), mais le Bayern a tenu. Et compte 5 points d'avance sur son dauphin. Même si la sortie sur blessure de Lucas Hernandez (59e) est venu ternir la soirée.

Kane, Son, Agüero et Sterling : les buteurs étaient de sortie

Manchester City a également été mené, sur sa pelouse, par l'Atalanta bon dernier du groupe C. Les joueurs de Gian Piero Gasperini ont ouvert le score sur un penalty généreusement accordé par l'arbitre et transformé par Ruslan Malinovsky (28e). Mais les Lombards, largement dominés, se sont finalement écroulés, encaissant 5 buts, dont un doublé express de Sergio Agüero (34e, 38e) et un triplé en dix minutes de Raheem Sterling (58e, 64e, 69e).

Les Cityzens pointent à 5 unités du Dinamo Zagreb (2e) et du Shakhtard Donesk (3e), tandis que l'Atalanta n'a toujours pas débloqué son compteur. Pour Tottenham la large victoire face à l'Etoile Rouge de Belgrade (5-0) fait du bien. Déjà pour évacuer l'humiliation subie à domicile lors du match face au Bayern, ensuite pour relancer une équipe en difficulté (2 victoires en 9 matches toutes compétitions confondues cette saison).

Jamais inquiétés, les Spurs ont vu Harry Kane (9e, 72e) et Heung-Min Son (16e, 44e) inscrire un doublé. Erik Lamela (57e) a parachevé la balade londonienne, qui permet au finaliste de la dernière ligue des champions de reprendre la 2e place du groupe B, un point devant son adversaire du soir.