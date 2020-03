Le match retour de 8e de finale de Ligue des champions Munich-Chelsea se jouera à huis clos, après l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes en Bavière prononcée mardi en raison des risques de propagation du nouveau coronavirus.

Le champion d'Allemagne l'a confirmé dans un tweet en fin d'après-midi. Les rassemblements de plus de 1000 personnes "ne sont plus autorisés (jusqu'au 19 avril) et ceci touche aussi les manifestations sportives", a déclaré mardi le ministre-président (chef du gouvernement régional) bavarois Markus Söder. Le Bayern reçoit Chelsea le 18 mars, après sa victoire 3-0 au match aller à Londres. La période de restriction engloberait aussi un éventuel quart de finale. Deux matches de Bundesliga à domicile sont également programmés d'ici au 19 avril mais le Bayern explique qu'aucune décision n'avait été prise à propos de ces matches.

Le quatrième match de C1 officiellement à huis clos

"La priorité est de minimiser les risques de contamination, a déclaré le club bavarois dans un communiqué. Seules les personnes travaillant pour ce match ont la permission de venir. Le Bayern va rembourser tous les billets de ce match de Ligue des champions." Après Valence – Atalanta (10 mars), PSG – Dortmund (11 mars) et Barcelone – Naples (18 mars), Bayern - Chelsea est officiellement le quatrième match des huitièmes de finale retour de Ligue des champions à se jouer à huis clos.