Cette fois, l'UEFA a tranché. Après avoir annoncé dans un premier temps une réunion mardi prochain avec les représentants des 55 pays membres pour prendre des décisions concernant ses compétitions, l'instance a annoncé ce vendredi le report des prochains matches de Ligue des champions et Ligue Europa, prévus la semaine prochaine. Les huitièmes de finale Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea sont donc reportés à une date ultérieure. Juve-OL et Manchester City-Real avaient déjà reçu le même sort. Les matches de Youth League sont également reportés. La pandémie du coronavirus continue donc de paralyser totalement le football européen.

Réunion maintenue pour mardi

"D'autres décisions concernant les dates pour récupérer ces matches seront communiquées en temps utile. En raison de ces reports, les tirages au sort des quarts de finale de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League prévus pour le 20 mars ont également été reportés", peut-on lire dans le communiqué de l'UEFA, qui confirme la réunion par le mardi 17 mars. En jeu, également, le sort de l'Euro 2020, qui pourrait être décalé d'un an.

Ce vendredi matin, la LFP a annoncé la suspension de la Ligue 1 et la Ligue 2 en raison du Covid-19. Depuis plusieurs jours, c'est tout le sport mondial qui est impacté directement par la propagation de ce virus.