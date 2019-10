Courtois a vécu une sale soirée, Areola en a profité

C'est le genre de détail qui n'en est pas. Alphonse Areola a signé une entrée essentielle pour le Real Madrid. Et ce n'est pas s'emballer de l'écrire. Lancé en début de seconde période à la place de Thibaut Courtois, l'ancien gardien du PSG a très vite su mettre dans le bain, mardi face à Bruges (2-2). A la 54e minute, il a ainsi remporté son duel face à Emmanuel Dennis, qui était à deux doigts de s'offrir un triplé après avoir crocheté Raphaël Varane et d'enfoncer encore un peu plus le Real sous l'eau. Heureusement pour les Merengue, Areola n'a donc pas mis longtemps à rentrer dans son match.

Cette action a été l’un des tournants de la rencontre. Et est terrible pour Thibaut Courtois. Alors qu’il était visiblement malade et victime de problèmes de ventre, le gardien numéro 1 du Real Madrid a vécu une sale soirée. Il n'a pas vraiment été à son avantage sur la pelouse de Bernabeu. Sur le premier but, il se retrouve ainsi vite à terre. Mais à sa décharge, son bourreau du soir, Dennis, n'est pas malheureux sur l'action avec un double contact improbable qui trompe le gardien international belge. "Nous avons pris deux buts risibles", s'est d'ailleurs agacé son entraîneur Zinédine Zidane.

Courtois, 5 buts encaissés en 1 match et demi

Les statistiques de Thibaut Courtois ne sont en tout cas pas flatteuses. En trois tirs, Courtois a pris deux buts ce mardi soir à Bernabeu. Et le voilà à cinq buts encaissés en deux rencontres de C1 après la claque parisienne (3-0). Ça fait un peu tâche. Surtout qu'il n'avait déjà pas été irréprochable sur l'ouverture du score d'Angel Di Maria au Parc des Princes.

Pendant ce temps-là, Alphonse Areola vit des débuts presque idylliques au Real. Il vient de vivre sa deuxième apparition sous le maillot madrilène. Et après son clean sheet contre Osasuna (2-0), il a encore une fois conservé sa cage inviolée. S'il a n'a pas eu grand-chose à faire ensuite, son intervention à la 54e restera comme l'un des moments clefs de cette rencontre. Cela a relancé le Real. De quoi relancer aussi le débat sur le poste de gardien au Real que l'on pensait fini avec le départ de Keylor Navas ? C'est prématuré. Mais si Courtois n’est toujours pas incontournable depuis son arrivée à Madrid, Areola a en tout cas saisi l'occasion pour justifier la confiance de Zinedine Zidane.