Date, horaire, modalités… Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort des huitièmes de finale

Horaire et diffusion TV

Ils ne sont plus que seize à pouvoir rêver soulever la coupe aux grandes oreilles. La première phase de la Ligue des champions a pris fin mercredi, et tous les passionnés de football piaffent déjà d’impatience à l’idée de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes les 18, 19, 25 et 26 février prochains pour les huitièmes de finale aller.

Le tirage en sort se déroulera à Nyon en Suisse le lundi 16 décembre à 12h en direct sur Eurosport 1 .

. Suivez également le tirage en direct dans notre émission en direct sur Eurosport.fr. Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier animeront ce rendez-vous sur notre site. Au menu : une analyse avant-tirage, le tirage et son décryptage. Vos réactions seront les bienvenues et nous répondrons à vos questions.

Déroulement du tirage

Les 16 équipes qualifiées sont réparties dans deux groupes de huit.

Les 8 premiers de groupe – le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Leipzig, Liverpool, Manchester City, le PSG et le Valence CF – seront placés dans le chapeau 1 des têtes de série.

Les 8 deuxièmes – l’Atlético de Madrid, l’Atalanta Bergame, Chelsea, le Borussia Dortmund, l’Olympique Lyonnais, Naples, le Real Madrid et Tottenham – dans le chapeau 2.

Le tirage au sort ne sera pas intégral : un nouveau tirage sera effectué pour les quarts de finale.

Les six adversaires potentiels pour le PSG et l'OL

Le PSG pourra hériter de l’Atlético, de l’Atalanta, de Chelsea, de Dortmund, de Naples ou de Tottenham. Deux clubs issus du même groupe ou de même nationalité ne pouvant s’affronter, le club parisien ne pourra pas retrouver Lyon ou le Real Madrid, déjà affronté en poules.

Lyon aura aussi six adversaires potentiels : Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Liverpool, Manchester City ou Valence.

A noter enfin que les têtes de série (dont le PSG) sont assurées de recevoir lors des huitièmes de finale retour qui se disputeront les 10, 11, 17 et 18 mars, trois semaines après les matches aller.

Avec quatre qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, les clubs espagnols n'auront même que cinq tirages possibles chacun. Le Real Madrid ne pourra, par exemple, affronter ni le FC Barcelone, ni Valence, ni le PSG en huitième de finale. Une affiche au sommet contre Liverpool, remake de la finale 2018, est ainsi envisageable.