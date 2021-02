Mais même si ce transfert ne s'est pas fait, des contacts ont bien eu lieu entre le clan Verratti et le Barça. Et l'ancien agent du milieu de terrain a affirmé mardi dans les colonnes de L'Equipe que le joueur n'était pas insensible aux avances du club catalan : "Quand le Barça me contacte, je demande à Marco ce qu'on fait. Il me dit de parler avec eux, qu'on parlerait avec le PSG ensuite puisqu'une prolongation était dans les tuyaux. Le PSG n'était pas super à ce moment, je dis à Marco : "On part ou on reste ?" Il me dit : "OK, on essaie une autre expérience."