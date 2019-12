Il n’a marqué "qu’une" fois mais ce sont pourtant deux images marquantes qui resteront du match de Memphis Depay face à Leipzig (2-2). Celle de son but providentiel, évidemment, où son vice s’est mêlé à son talent pour permettre à l’OL d’accéder au huitième ciel. Puis, celle, plus symbolique, de sa course de dératé vers un supporter de son club qui brandissait un étendard hostile à Marcelo, tête de Turc de certains à Lyon depuis quelques mois.

Cette scène dit tout de la schizophrénie qui règne à Lyon en ce moment. C’est dans le seul gros temps fort d’une saison déprimante que la crise a éclaté au grand jour. Scène surréaliste et fête gâchée. Après coup, Memphis Depay n’était pas encore calmé. Loin de là.

Vidéo - "La qualif de l'OL est un hold-up. De tous les qualifiés, Lyon est l'équipe la plus faible" 01:52

Ému, il s’est présenté en capitaine solide d’un bateau qui tangue pour donner le fond de sa pensée. "Je suis furieux, en colère, je ne sais pas quoi dire franchement, je ne sais pas, a-t-il lâché, dépité, au micro de RMC Sport. Ce n’était pas notre meilleur match mais on s’est qualifiés".

Avant d’enchaîner sur le même ton : "C’est extrêmement difficile pour une équipe de jouer en sachant que l’un d’entre-nous est en conflit avec les supporters, qu’il n’est pas supporté par nos fans. Qu’est-ce que vous attendez de notre équipe ? Qu’on remercie nos supporters s’ils insultent nos familles ?", a-t-il avancé dans une question qui n’attendait pas de réponse.

" Memphis a démontré son caractère extraordinaire "

"Non, franchement, en moi là, ici, il faut que je sois un peu prudent, ça me rappelle ma vie, mon passé, j’ai pas envie d’être cet homme-là, a-t-il encore ajouté, très touché par ce qu’il venait de vivre. J’ai mûri, je suis devenu plus calme mais j’ai pas de mots pour ça. Ça n’a aucun sens de jouer dans un stade plein si après la rencontre on ne peut pas se réjouir avec l’ensemble des supporters".

L'embrouille entre Marcelo et les supporters lyonnais à la fin du match contre LeipzigGetty Images

Un discours qui a le mérite de remettre l’église au milieu du village lyonnais. Car, hormis Anthony Lopes dont Rudi Garcia ne voulait pas comme capitaine, aucun autre joueur ne montre autant de personnalité que Memphis. Ce mardi, c’est aussi ce qu’ont tenu à souligner en cœur Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas.

"Memphis Depay est un vrai capitaine : il a agi et parlé en capitaine. Ça montre toute la cohésion, la solidarité et le caractère de ce groupe", a commenté un Rudi Garcia soulagé du résultat final. "Memphis a démontré son caractère extraordinaire et qu’il était un capitaine exemplaire, a de son côté affirmé le président lyonnais. Il a agi comme j’aurais agi. Le supporter qui a sorti le calicot anti-Marcelo sera durement sanctionné par le club et par moi-même en personne".