D’inconnu à "meilleur latéral gauche au monde" : La comète Davies prend tout le monde de court

LIGUE DES CHAMPIONS - Sur son côté droit, le PSG a une arme fatale en la personne d'Angel Di Maria. Cependant, le génial argentin pourrait bien être éclipsé par son adversaire direct répondant au nom d'Alphonso Davies. Un gamin de 19 ans dont la fulgurance de l'ascension n'a d'égal que la vitesse à laquelle il évolue en permanence.

"Bip bip", "Fonzie", "Usain"... Quelques mois ont suffi aux joueurs du Bayern pour dresser une belle liste de surnoms à Alphonso Davies. Ce laps de temps, le Canadien de 19 ans l'a bien utilisé aussi passant de pépite à polir à meilleur latéral gauche du monde selon certains, à commencer par ses partenaires évidemment. S'il continue sur sa lancée d'un Final 8 incroyable, Davies pourrait causer bien des soucis au côté droit parisien.

Le 22 octobre dernier paraît loin tant les événements de 2020 font durer cette année jusqu'à l'infini. Pour le Bayern, ce jour-là ressemble à un autre temps. Face à l'Olympiakos en Ligue des champions, David Alaba évolue sur le côté gauche de la défense. Un poste qu'il connaît par coeur, un poste où il est considéré comme le meilleur du monde. Depuis ? L'Autrichien joué dans l'axe. Parce qu'il y est brillant, que sa qualité technique en fait un maillon précieux dans la relance. Mais aussi parce qu'à gauche, un insolent Canadien a pris ses quartiers pour ne plus jamais les quitter.

Alaba dans l'axe, Hernandez sur le banc, la gauche c'est lui

De remplaçant à titulaire indiscutable dans l'une des deux équipes encore en lice pour le titre suprême, l'histoire était déjà belle mais Alphonso Davies ne s'est pas arrêté là. En six mois, il s'est imposé comme la référence mondiale à ce poste de latéral qui n'était pas le sien au départ. "Je pense que c'est le meilleur actuellement et j'espère qu'il va le démontrer dimanche", a assuré Kingsley Coman jeudi. Pour entrer dans une équipe comme celle d'Hansi Flick à 19 ans, vous devez bénéficier d'un coup de pouce du destin. Pour Davies, il est survenu avec la grave blessure à la cheville de Lucas Hernandez mi-octobre. Pour y reste en revanche, pas question de miser sur la chance. Il faut faire ses preuves. Et Davies les a faites.

Alphonso Davies Crédit: Getty Images

Du 26 octobre au 10 juin, Hansi Flick a couché 30 fois consécutivement le nom d'Alphonso Davies dans son onze de départ. Alaba ? Cantonné à l'axe. Hernandez, latéral le plus cher du monde à 84 millions ? Sur le banc. L'aile gauche appartient au Canadien qui y fait parler sa vitesse supersonique. Pendant le confinement, nous avions demandé à Coman qui de lui ou de son coéquipier était le plus rapide. La réponse avait fusé : "Lui !". Autrefois ailier, le Canadien a dû appréhender un nouveau poste qui semble encore mieux convenir à sa qualité première. "Il n'était pas latéral au départ, c'est pour ça que ça a pris plus de temps, détaille Coman. Une fois qu’il s’est habitué au poste, avec les qualités qu’il avait en tant qu'ailier, le fait qu'il arrive lancé aujourd'hui l'aide beaucoup, surtout contre des équipes basses."

Héritier de Ribéry

Utilisé plus bas sur le terrain, Davies est trouvé dans des situations différentes. Au Bayern les ailiers sont, le plus souvent, touché dans les pieds avec la responsabilité de faire la différence en partant d'une position arrêtée. S'il est un bon dribbleur - son déboulé sur le but de Kimmich face au Barça l'a montré - Davies est plus à l'aise lancé. Arrivant de sa position basse, le Canadien fait des ravages sur attaque placée, en dédoublement de son ailier donc, ou en contre. Ses "heat map" de ses derniers matches le prouvent : ils évoluent, en moyenne, moins haut que Kimmich, son pendant à droite. Ses montées ressemblent à des flèches qui percent la défense adverse, inlassablement.

Robert Lewandowski (3rdL) of FC Bayern Muenchen celebrates his goal with teammates Corentin Tolisso, Niklas Suele, Alphonso Davies and Philippe Coutinho (L-R) Crédit: Getty Images

A gauche, Alphonso Davies ne devrait pas avoir à faire à Kylian Mbappé et c'est dommage tant le duel de deux des joueurs les plus rapides du monde fait saliver. Appartenant à la même génération, les deux partagent la même facilité et la même légèreté. En cela, Alphonso Davies se démarque au Bayern, marchant dans les pas de Franck Ribéry avec qui il aurait pu former un duo infernal sur le côté gauche. Tik Tok, Twitter, Instagram, Davies est partout pour faire rire ses abonnés. Sur ce dernier réseau social, le Canadien a récemment reçu l'adoubement d'une référence à son poste. "Quand je te vois jouer, j'ai des étoiles dans les yeux", lui a écrit Marcelo après son match face au Barça. Alaba, Hernandez et donc Marcelo, ils s'inclinent tous devant lui. Preuve qu'en quelques mois, le latéral du Bayern a tout renversé sur son passage et que le PSG va devoir se méfier s'il ne veut pas être une autre victime de Alphonso "bip bip" Davies.

