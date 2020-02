Mauro Icardi sera-t-il victime de sa moins bonne forme actuelle ? Si l'on en croit les informations de plusieurs médias, et de L'Équipe notamment, l'Argentin serait en balance avec Pablo Sarabia pour la quatrième place offensive dans le 4-4-2 de Thomas Tuchel. Le polyvalent espagnol pourrait remplacer l'Argentin quasiment poste pour poste ou alors glisser sur l'un des deux côtés.

Mauro Icardi (PSG) a ouvert le score face à GalatasarayGetty Images

Si Pablo Sarabia devait être titulaire, Neymar évoluerait alors sans doute derrière Kylian Mbappé, seul devant. Le Brésilien pourrait aussi jouer à côté du Français mais son impact sur le jeu parisien serait réduit. En position axiale et avec Marquinhos et Verratti derrière mais aussi Sarabia et Di Maria sur les côtés, il pourrait être très libre.

Marquinhos et Verratti seront a priori les deux titulaires au milieu de terrain, ce qui laisserait Idrissa Gueye sur le banc alors que Leandro Paredes n'est pas dans le groupe, ce qui exclurait l'utilisation du 4-3-3. Avec "Marqui" au milieu, Thiago Silva et Presnel Kimpembe seraient les choix logiques en défense centrale avec Meunier à droite et une interrogation, selon L'Equipe, à gauche entre Kurzawa et Bernat.