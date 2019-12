Droits TV de la C1 : Mediapro renonce à poursuivre l'UEFA

Fin novembre, Canal+ et beIN Sports s'adjugeaient les droits de la C1 pour la période 2021-2024 contre 375 millions d'euros annuels. Dans la foulée, Jaume Roures, président de Mediapro, indiquait à l'AFP que "s'il fallait faire un recours, on le ferait". En effet, il jugeait l'attribution "pas claire" et souhaitait que l'UEFA lui fournisse des explications.

"Nous avons en avons reçues. Elles ne sont pas satisfaisantes pour nous, mais on laisse tomber l'affaire, a déclaré Jaume Roures, le patron catalan du groupe hispano-chinois, à l'issue de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) à Paris ce jeudi. La C1 n'était pas notre projet d'entrée. C'est vrai que notre offre aurait été plus complète, mais nous n'étions pas disposés à payer ce que les autres sont prêts à payer."