"Écrasés", "sans âme", "K.-O." : la presse espagnole sans pitié pour le Real et Zidane

Il n'y aura pas eu match. Terrassé par le PSG (3-0), mercredi soir, au Parc des Prices, le Real Madrid ne pouvait pas plus mal entamer son parcours en Ligue des champions. Complètement dépassés, les Merengues n'ont pas cadré une seule frappe de la rencontre. La goutte de trop pour les médias madrilènes, qui se montrent sans pitié au lendemain de cette énorme claque.

Zidane dans le viseur

"Sans âme", titre par exemple le quotidien AS, visiblement dépité de la prestation du Real. De son côté, Marca explique que "comme ça, il est impossible de conquérir l'Europe". "Le PSG a battu un Real de cristal", écrit le média madrilène qui, sur son site, n'hésite pas à remettre en cause le travail de Zinédine Zidane. "Nous en avons assez de l'écouter sans le croire (...) Il est au volant d'une Formule 1 qui a perdu de la vitesse, de la puissance et de la fiabilité", poursuit Marca.

Si "ZZ" bénéficie toujours d'une immense cote de popularité à Madrid, "son crédit n'est pas illimité", ajoute le quotidien. Personne n'est donc épargné après ce naufrage parisien. Pas même l'entraîneur aux trois Ligue des champions consécutives.

"Écrasés"

Quand Madrid pleure, Barcelone sourit. Même si le Barça n'a pas brillé à Dortmund (0-0), mardi, les médias catalans se font une joie des déboires du grand rival. "Le Real Madrid est K.-O. Un PSG sans Mbappé, Neymar et Cavani écrase les Merengues", titre Mundo Deportivo.

De son côté, Sport ne passe par quatre chemins : "Écrasés", peut-on lire en Une du quotidien, qui parle d'un Real "fragile" en défense et "nul" en attaque. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres.