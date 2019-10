FC Barcelone: Messi et Dembélé opérationnels contre l'Inter

Les deux attaquants ont été retenus dans le groupe de 20 joueurs convoqué par l'entraîneur Ernesto Valverde, qui a néanmoins assuré ne vouloir prendre "aucun risque" avec la santé de ses footballeurs. "Hier (lundi) Ousmane n'a participé qu'à la première partie de l'entraînement, pas grand-chose", avait précisé Valverde en conférence de presse avant la séance du jour et l'annonce du groupe. "Quant à Leo (Messi), il a pris part à un peu plus de la moitié de l'entraînement (lundi)", avait-il ajouté. "Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons prendre aucun risque."

L'Argentin souffrait d'une élongation à la cuisse gauche subie la semaine dernière en Championnat d'Espagne contre Villarreal (2-1), tandis que le Français se remet d'une contracture à la cuisse gauche survenue vendredi à l'entraînement. Les deux joueurs étaient absents samedi lors de la victoire du FC Barcelone sur le terrain de Getafe (2-0) en Liga. Valverde a en revanche confirmé les forfaits mercredi d'Ansu Fati (genou), Jordi Alba (cuisse) et Samuel Umtiti (pied). Quoi qu'il en soit, les retours de Messi et Dembélé sont deux excellentes nouvelles pour le Barça, pas épargné par les blessures en ce début de saison et confronté à une semaine cruciale: choc contre l'Inter mercredi en C1 puis réception de Séville dimanche en Championnat d'Espagne.