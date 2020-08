Au cours de cette soirée mémorable, le Bayern a surtout confirmé son statut de bête noire de l'équipe de Leo Messi. Les Espagnols ont perdu six matches face aux Allemands dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, soit deux revers de plus que face à n’importe quelle autre équipe. Les deux clubs ne sont donc pas près d’oublier cette soirée, qui restera à jamais gravée dans les livres des records.