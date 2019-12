La victoire n'a donc même pas retardé l'échéance. Ce mardi, Naples s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à un net succès obtenu face à Genk (4-0). Mais leur entraîneur, Carlo Ancelotti, a été remercié à peine quelques heures plus tard. "Le SSC Napoli a décidé de révoquer l'engagement de Carlo Ancelotti, a expliqué le club azzurro dans un communiqué. Les relations d'amitié, d'estime et de respect mutuel entre le club, son président Aurelio De Laurentiis et Carlo Ancelotti restent intactes."

Plus d'infos à venir...