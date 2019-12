Chez les supporters lyonnais, le choix de Rudi Garcia pour remplacer Sylvinho en avait déconcerté plus d'un. Défenseur emblématique de l'OL flamboyant des années 2000, Cris ne s'attendait pas non plus à un tel choix. Et pour cause : alors qu'il entraînait l'OM, le coach français s'était permis quelques déclarations acides à l'encontre des Gones. "J'ai été surpris, surtout en sachant ce qu'il s'était passé quand il était entraîneur à Marseille, et avec toutes les histoires après la finale de la Ligue Europa disputée à Lyon, quand il avait mal parlé du club et des supporters. Oui, j'ai été étonné," a ainsi avoué le Brésilien au micro de RMC.

"L'équipe a une faiblesse défensive"

Celui qui était surnommé "Le Policier" a néanmoins fait preuve d'indulgence à l'égard de Garcia qui, selon lui, a besoin de temps pour prendre la pleine mesure de son effectif. "Il a des joueurs qu'il ne connaissait pas, qu'il essaie de connaître tous les jours, a avancé Cris, à l'OL entre 2004 et 2012. Il tente de s'adapter par rapport aux joueurs qu'il a en main et qu'il n'a pas choisis. L'équipe a une faiblesse défensive, mais du talent offensif."