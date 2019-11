Il s'en est fallu d'un rien. D'une inspiration géniale de Paulo Dybala, auteur d'un but sur coup franc direct dans le temps additionnel de la première période. Ou d'un raté incroyable d'Alvaro Morata dans le temps additionnel de la deuxième période. Finalement, la Juventus est venue à bout de l'Atlético dans un match très accroché (1-0). Cette victoire valide la première place du groupe D de la Vieille Dame, avant même la dernière journée de la phase de poules. En revanche, pour les Colchoneros, leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions n'est pas encore acquis. Il faudra encore se méfier du Bayer Leverkusen, vainqueur sur le terrain du Lokomotiv Moscou (0-2) et revenu à une unité au classement.

Préservé face à l'Atalanta samedi dernier en championnat (1-3), Cristiano Ronaldo a fait son retour à la compétition avec la Juventus. Mais le quintuple Ballon d'or, pourtant habitué à briller face à l'un de ses adversaires préférés (25 buts en carrière face à l'Atlético), s'est montré très discret. Voire même transparent. Avec une seule frappe, largement au-dessus, à son actif. Il a laissé tous les honneurs à son compère d'attaque Paulo Dybala.

Le terrible loupé de Morata

Car c'est bien l'Argentin qui est parvenu à débloquer la situation. Sur un coup franc excentré, à l'entrée de la surface espagnole, tout près de la ligne de sortie de but, le gaucher a choisi d'envoyer un missile sous la barre qui a fini dans le petit filet opposé. Laissant Oblak impuissant sur le coup (0-1, 46e). Un réalisme presque maximal pour la Juventus, qui aurait aussi pu faire le break avec un tir de Bernardeschi sur le poteau (67e).

Les Italiens ont surtout fait ce qu'ils savent faire de mieux. Défendre très bas en bloc pour laisser un minimum d'espaces à ses adversaires. L'Atlético s'est pourtant démené pour égaliser. On pense aux frappes de Saul Niguez (24e et 50e) ou à l'ouverture lumineuse de Joao Felix pour Correa, repris in extremis par un tacle de De Ligt (84e). Mais on retiendra surtout le terrible loupé d'Alvaro Morata dans les dernières secondes. Tout seul à deux mètres de la ligne, l'ancien buteur turinois a manqué sa reprise du gauche sur un centre au sol de Correa et n'a même pas touché le ballon (90e+4). L'ultime frayeur d'un match plus tactique que spectaculaire.