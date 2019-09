Le FC Barcelone est entré dans sa campagne européenne sur la pointe des pieds. En déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund, les Blaugrana ont réalisé une prestation globalement décevante et ont dû se contenter du partage des points (0-0). Héros barcelonais du soir, Marc-André ter Stegen a repoussé un penalty. A noter que Lionel Messi, entré en jeu en seconde période, a disputé ses premières minutes en compétition officielle cette saison.

La meilleure attaque de Bundesliga face à son homologue de la Liga : il faut reconnaître que, sur le papier, cette affiche entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone était particulièrement alléchante. La première période en a cependant sans doute laissé certains sur leur faim. Dans un Signal Iduna Park archicomble et fidèle à sa réputation, les Schwarz-Gelben ont laissé le Barça dominer - de façon stérile - et ont piqué en contre. Marco Reus aurait même pu donner l’avantage aux siens, mais le capitaine du BvB a buté sur un Marc-André ter Stegen impeccable (25e).

Ter Stegen dégoûte Reus

Le duel entre les deux internationaux allemands a connu un nouvel épisode lors du second acte, à l’occasion d’un penalty consécutif à une faute de Nelson Semedo sur Jadon Sancho. Encore une fois, c’est le portier catalan qui a eu le dernier mot (57e). Sauvé par sa transversale sur un missile de Julian Brandt (77e) et encore décisif face à Reus (78e), le gardien blaugrana a été l’homme fort de sa formation, empruntée en attaque. Tantôt à gauche, tantôt à droite, Antoine Griezmann s’est démené en vain et Lionel Messi, entré en jeu à l’approche de la dernière demi-heure (59e) n’a pas renversé le cours des choses.

Trop inoffensifs (un seul tir cadré en 90 minutes), les hommes d’Ernesto Valverde sont encore en phase de rodage, c’est une évidence. En ce sens et au vu des occasions concédées, les Barcelonais peuvent être satisfaits de ramener un point de leur déplacement dans la Ruhr. Leurs supporters en attendront toutefois bien plus de leur part dans deux semaines, au moment de recevoir l'Inter Milan.