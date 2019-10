Griezmann sur sa relation avec Messi : "Je lui ai offert du maté, on est sur la bonne voie"

Antoine Griezmann, néo-attaquant au FC Barcelone, a regretté mardi de n'avoir pas encore développé une "connexion" sur le terrain avec Lionel Messi, mais le champion du monde tricolore l'assure : sa relation avec le quintuple ballon d'or, jugée difficile jusqu'ici, s'améliore. "Messi, en personne, ne parle pas beaucoup et moi non plus, donc ce n'est pas facile pour discuter, a tout d'abord expliqué l'ancien joueur de l'Atlético Madrid en conférence de presse à la veille de la rencontre entre l'Inter Milan et le FC Barcelone au Camp Nou. Mais je lui ai offert du maté (infusion sud-américaine, NDLR) donc on est sur la bonne voie".

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives avec le club catalan jusqu'ici, Griezmann a du mal à trouver sa place entre Messi et Suarez en attaque depuis le début de saison, ce qui explique aussi le début de saison délicat des Blaugrana en championnat (déjà deux défaites). Mais face à Villarreal, la semaine dernière, Messi a délivré sa première passe décisive en faveur du tricolore, sur corner, pour une victoire finale 2 buts à 1. "Il a été beaucoup blessé ces derniers temps, donc c'est compliqué de trouver la connexion sur le terrain, de l'affiner. Mais nous sommes tous les deux de bons garçons et je suis ici pour aider toute l'équipe", a assuré Griezmann.