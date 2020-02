"Ils m’ont mis à la cave" : Zagadou explique pourquoi il n'a pas signé pro au PSG en 2017

En 2017, Dan-Axel Zagadou avait l'opportunité de signer professionnel dans son club formateur, le PSG. Lui le natif de Créteil aurait pu réaliser le rêve de pleins de jeunes joueurs d'Ile-de-rance, mais il a préféré signer au Borussia Dortmund. Un club où il s'est tout de suite imposé. Et où il défiera le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions. "Comme on dit ils m’ont mis à la cave, a-t-il indiqué ce jeudi dans l'émission Breaking Foot sur RMC Sport. Mais il n’y pas de rancune aujourd’hui. Ils défendaient leurs intérêts et moi les miens."

"Je n’étais pas forcément convaincu par leur discours, chaque jour ça changeait, ils disaient la même chose à plusieurs joueurs évoluant au même poste. J’ai préféré partir, et je ne le regrette pas", a-t-il conclu.