Il est là pour ses capacités oratoires en entretien. Un peu moins pour son bilan européen. Nommé entraîneur de l’OL la semaine passée, Rudi Garcia est un technicien français reconnu, auteur d’un magnifique doublé championnat - Coupe de France en 2011 et vice-champion d’Italie derrière la Juve en 2014 et 2015. Sa finale de Ligue Europa en 2018 plaide aussi pour lui. Pourtant, en C1, l’ancien coach de l’OM est loin du compte.

Ce mercredi, Garcia retrouve la compétition reine qu’il n’a pas plus fréquenté depuis 2016. S’il a brillé en Ligue Europa malgré son bilan comptable finalement mitigé (43 matches, 15 victoires, 10 nuls et 18 défaites), il n’a jamais semblé capable d’adapter ses équipes aux plus belles joutes européennes.

Avec le LOSC puis avec la Roma, le Français présente des stats clairement inquiétantes pour l’un des techniciens français les plus cotés sur le marché.

Dans le détail, à la tête du LOSC, Rudi Garcia a disputé 12 matches pour 2 victoires (CSKA Moscou et BATE Borisov) mais surtout sept défaites. A Rome, 12 matches aussi pour deux autres petites victoires (CSKA Moscou et Bayer Leverkusen). C'est simple, il affiche le plus faible pourcentage de victoires parmi les entraîneurs français avec 10 matches minimum en C1. Derrière Bruno Genesio et Elie Baup...

Des gros gadins qui font tâche

Voilà pour les chiffres purs, peu reluisants pour Garcia. Mais plus que le bilan comptable, c’est l’impression générale laissée qui laisse dubitatif. Car Garcia a reçu des fessées passées dans la postérité.

Il y a d’abord eu ce 6-1 encaissé par son LOSC en novembre 2012 à l’Allianz Arena face au Bayern du duo Ribéry - Robben accompagné du sang-froid de Claudio Pizarro, auteur d’un triplé sur ce match. Mais le géant bavarois ne s’est pas arrêté là. En 2014, au Stadio Olimpico, il vient infliger un cinglant 1-7 à la Roma de Garcia pour l’une des déculottées les plus mémorables du club romain.

Enfin, pour boucler la boucle, il y a aussi eu ce 6-1 encaissé au Camp Nou en novembre 2015 face à un duo Suarez - Messi des grands soirs (doublé pour les deux). Une prestation qui avait presque mis fin instantanément à son aventure romaine, achevée deux mois plus tard. En espérant pour l’OL que Garcia a appris de ses échecs européens. Car ils sont nombreux et constituent clairement un frein dans un club qui prétend vouloir redevenir un poil à gratter sur la plus belle scène.