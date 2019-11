Du rêve au cauchemar, il n'y a parfois qu'un pas. Et l'Inter Milan en a fait l'amère expérience mardi soir. Sur un nuage durant la première période du match face au Borussia Dortmund, ponctuée par deux buts d'avance, les Nerazzurri en sont tout aussi vite redescendus en deuxième. Deux buts d'Hakimi, un autre de Brandt et voilà comment gâcher une victoire qui semblait acquise après 45 minutes.

Problème pour l'Inter, le cauchemar ne s'est pas stoppé au moment du coup de sifflet final. Hors de lui, Antonio Conte en voulait à la terre entière après la rencontre. Et même un peu plus encore à ses dirigeants. "On a fait trop d’erreurs importantes dans la programmation de la saison. On ne peut pas arriver dans ces conditions à ce moment de la saison. Notre effectif a trop de limites pour disputer le championnat et la Ligue des champions. J'espère que ce genre de matches fera comprendre certaines choses à qui doit les comprendre", a notamment lâché l'entraîneur du club lombard. Avant de poursuivre.

"Mes dirigeants pourraient aussi venir parler (...) J'ai eu confiance en certaines situations et je n'aurais pas dû, explique-t-il au micro de Sky Italia. Je parle des limites de cet effectif. Qu'est-ce que je dois dire à des joueurs qui ont joué six matches de suite ? On a tous raté quelque chose dans la programmation. Je suis très déçu de cette défaite après une telle première mi-temps."

Conte - Borussia Dortmund-Inter - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

En roue libre, Conte reproche donc à sa direction un effectif trop léger, notamment au niveau numérique. Mais pas que. En effet, il a également pointé le doigt sur le manque d'expérience de ses joueurs. "On parle d'un groupe de joueurs qui, mis à part Godin, n'a rien gagné. Il y a des situations difficiles à gérer. À qui je demande ? À Barella, recruté à Cagliari ? À Sensi, recruté à Sassuolo ?", s'interroge l'entraîneur nerazzurro, qui n'a toutefois "rien à reprocher" à ses joueurs, qui "donnent tout" et "même plus" que ce qu'ils ont.

De l'autre côté des Alpes, la sortie de Conte fait déjà beaucoup parler. Mais est-elle finalement si surprenante ? Si le timing peut interroger, et la dureté des propos aussi, l'ex-coach de la Nazionale a toujours été imprévisible. En 2014, il avait claqué la porte de la Juve en plein mois de juillet pour des différends avec sa direction. "On ne mange pas dans un restaurant à 100 euros avec seulement 10 euros", avait-il déclaré la même année à propos des difficultés de son équipe en Ligue des champions. Chassez le naturel...