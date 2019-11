L'OL à cinq derrière avec Marcelo, Cornet titulaire à la place de Terrier

Une pénurie de milieu compensée par une orgie de défenseurs. Ce mercredi, après les forfaits de Thiago Mendes et Martin Terrier, Rudi Garcia a dû revoir ses plans pour le match capital de l'OL sur le terrain du Zénit Saint-Pétersbourg. Un schéma à cinq défenseurs est donc adopté par le coach lyonnais avec un axe central formé par Marcelo, Joachim Andersen et Jason Denayer.

Dans les rôles de piston, Léo Dubois et Marçal devront animer les côtés tandis que Lucas Tousart est le seul milieu au profil défensif présent sur la pelouse. A ses côtés, Jeff Reine-Adélaïde aura pour mission d'animer le jeu lyonnais et ainsi abreuver de ballons le trio composé de Bertrand Traoré, Moussa Dembélé et Maxwel Cornet.