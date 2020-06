La C1 à Lisbonne, ça se précise

La Ligue des champions 2019-2020, interrompue par le coronavirus, se terminera sous forme de tournoi en août à Lisbonne, avec une finale le 22 ou le 23 du mois, affirme vendredi le site allemand Bild.de confirmant des informations de Sky Italia.

Pour la Ligue Europa, qui s'est arrêtée comme la C1 au stade des 8e de finale, c'est la région de Cologne en Allemagne qui tient la corde, selon le site du grand quotidien populaire. Les deux tournois se joueraient par matches uniques à élimination directe, à partir des quarts de finale. Les décisions officielles sur ces deux compétitions doivent être prises lors du comité exécutif de l'UEFA, prévu les 17 et 18 juin.

Avant le tournoi final de Ligue des champions, il faudra jouer les quatre huitièmes de finale retour qui ont été suspendus par le confinement de l'Europe en mars (Juventus-Lyon, 0-1 à l'aller; Manchester City-Real Madrid (2-1); Bayern Munich-Chelsea (3-0); et Barcelone-Naples (1-1). Ces rencontres pourraient se disputer le week-end du 8 et 9 août, selon Bild. L'Atletico Madrid, Paris SG, Leipzig et l'Atalanta Bergame sont déjà qualifiés.

