La course contre la montre de Neymar a échoué. Blessé en sélection face au Nigéria le 13 octobre dernier (1-1), le Brésilien avait calé tout son programme de reprise sur le choc face au Real Madrid ce mardi (21h00). C’est raté. Hors de rythme face au LOSC vendredi (2-0), la star parisienne fait les frais de la concurrence féroce qui règne en attaque et prendra place sur le banc à Bernabéu.

C’est un choix fort de la part de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a préféré préserver l’équilibre de son équipe en alignant un 4-3-3 plus cohérent sur la scène européenne plutôt qu'une attaque à quatre têtes. En conséquence, les trois postes offensifs reviennent logiquement aux trois hommes les plus en forme du côté parisien : Angel Di Maria, Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

Vidéo - Oubliez Neymar, Mbappé ou Di Maria, le trio magique du PSG est ailleurs 02:44

Verratti est bien là, Meunier aussi

Si ce dernier était remplaçant face au LOSC, ses états de service depuis plusieurs semaines sont bien plus rassurants que ceux de Neymar, qui sera donc le joker de luxe des Parisiens dans l’enceinte madrilène. Sportivement, cette décision est d’une logique implacable. Politiquement, elle pourrait provoquer de sacrés remous en interne.

Marco Verratti, indispensable au PSG, est de retour et accompagnera Idrissa Gueye et Marquinhos au milieu de terrain. Malgré sa sortie ratée face à Lille, Thomas Meunier est reconduit au poste de latéral droit en lieu et place de Colin Dagba.

La compo du PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Marquinhos, Gueye, Verratti – Di Maria, Icardi, Mbappé.

Pour le Real, c’est une surprise de taille préparée par Zinédine Zidane. Luka Modric et Rodrygo sont remplaçants. Isco est ainsi aligné au poste de meneur de jeu. L'Espagnol va revenir dans le rôle qu'il avait en 2017-2018 où il était à la baguette derrière un duo d'attaquants composé de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Ce mardi, c'est Eden Hazard, dans un rôle de neuf et demi, qui accompagnera donc le Français devant. Au milieu, Toni Kroos, annoncé remplaçant, est finalement présent au détriment de Luka Modric dans le 4-3-1-2 madrilène.