LIGUE DES CHAMPIONS - Selon RMC, Thomas Tuchel aurait décidé d’opter pour une équipe résolument offensive pour affronter Leipzig mardi en demi-finale (21h). Kylian Mbappé fait son retour dans le onze titulaire, tout comme Angel Di Maria permettant au PSG d’aligner un quatuor terrible avec Mauro Icardi et Neymar. Au milieu, le doute subsiste entre Ander Herrera et Leandro Paredes.

Visiblement, Thomas Tuchel a décidé d’assumer l’identité du PSG cru 2019-2020. Les Parisiens disposent d’un quatuor à même d’effrayer l’Europe entière ? Alors, en avant ! Pour affronter le RB Leipzig, le coach allemand a ainsi décidé de placer son équipe en 4-4-2 ultra-offensif avec ces "Quatre Fantastiques" aux avant-postes selon RMC : Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar.

Suspendu face à l’Atalanta, le gaucher argentin est attendu pour épauler Neymar à la création tandis que le prodige français, entré en jeu face aux Italiens après être revenu très rapidement d’une blessure à la cheville, devrait être aligné derrière Icardi, un poste dont il raffole. A noter que, dans cette disposition, il n’est pas rare de voir Neymar se recentrer et Mbappé se placer à gauche en phase offensive dans un 4-2-3-1 ô combien sexy.

Verratti dans le groupe !

Pour le reste, une incertitude subsiste au milieu puisque Idrissa Gueye, malgré son retour à l’entraînement lundi, sera trop court pour être titulaire. Alors, pour accompagner Marquinhos au milieu, Tuchel semble encore hésiter entre Ander Herrera, très quelconque lors du quart de finale mais capable d’un gros volume de jeu, et Leandro Paredes, plus précieux à l'impact et dans la relance. A noter que Marco Verratti figure dans le groupe parisien comme l'a confirmé le club parisien lundi en soirée.

En l’absence de son ange-gardien Keylor Navas, Paris se présentera avec Sergio Rico dans les cages, accompagné de la même défense, très solide d’ailleurs, que face à l’Atalanta.

La compo probable du PSG

Rico (G) - Kehrer, Thiago Silva (Cap.), Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Paredes (ou Herrera) - Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar

