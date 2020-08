La "der" de Setién ? "Ca ne m'a pas traversé l'esprit", répond l'entraîneur

"Ca ne m'a pas traversé l'esprit que ça pouvait être mon dernier match", a assuré vendredi en conférence de presse l'entraîneur du FC Barcelone Quique Setién, remis en question après la perte du championnat d'Espagne et avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Naples samedi.

Et si c'était le dernier match de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. Bien conscient de sa situation et d'être sur un siège éjectable avant ce match retour contre Naples, l'entraîneur du Barça est cependant serein. "Ca ne m'a pas traversé l'esprit que ça pouvait être mon dernier match. Je suis tranquille, prêt à aborder le match. Je pense que l'on va continuer, et on va aborder le reste de la compétition jusqu'à la fin au Portugal, avec la même énergie et le même enthousiasme".

Les joueurs catalans, eux, essayent de faire fi du contexte pour tenter d'aller le plus loin possible après avoir vu la Liga leur échapper et finir dans l'armoire à trophées du rival madrilène. "C'est une décision du club, a expliqué Sergio Busquets, suspendu pour la rencontre. Nous, les joueurs, on souhaite être mis à l'écart de cela, on doit se centrer uniquement sur le terrain. Si Setién continue, ça voudra dire que l'équipe aura bien joué. Mais on ne doit pas se préoccuper de cela maintenant".

