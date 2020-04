Tout est encore incertain mais les scenarii ne manquent pas au moment d’imaginer l’organisation du football européen en sortie de crise. Vendredi, l’UEFA avait mis la pression sur les clubs pour les pousser à finir les championnats le plus rapidement possible. Ce lundi, Le Parisien dévoile les deux possibilités envisagées par l’instance européenne pour la suite des opérations.

La première semble la plus évidente. Si tant est que la situation sanitaire s’améliore, l’idée serait de faire redémarrer toutes les compétitions existantes, nationales et continentales, "entre début juin et mi-juin pour une fin de saison fin juillet pour les championnats et début août" pour la Ligue des champions. L’intersaison serait ultra-raccourcie puisque la saison 2020-2021 démarrerait mi-août.

Mais une deuxième option existe : disputer les compétitions "par bloc". D’abord les compétitions nationales donc (championnat et Coupes). Puis les Coupes européennes. Ainsi, le mois d’août serait entièrement consacré à la Ligue des champions et la Ligue Europa avant que la saison suivante ne débute mi-septembre. Reste que toutes ces idées demeurent soumises à tellement de conditions qu’il paraît bien risqué de s’aventurer à fixer ces dates-là.