LIGUE DES CHAMPIONS - Interrogé sur l'absence de Gareth Bale du groupe du Real Madrid qui affrontera Manchester City en 8e de finale retour de Ligue des champions, vendredi (21h00), Zinedine Zidane a annoncé que le Gallois avait décider de ne pas jouer le match pour des raisons personnelles.

Zinedine Zidane - Gareth Bale, la saga continue. Interrogé sur l’absence du Gallois du groupe voyageant à Manchester pour le 8e de finale retour face à Manchester City, Zinedine Zidane a annoncé que le joueur avait préféré ne pas disputer le match, laissant planer un nouveau mystère sur leur relation ombrageuse.

Martyrisé par la presse concernant l’international gallois, Zidane n'a pas apprécié son passage derrière les micros jeudi, surtout après une nouvelle question sur l’avenir de son joueur. "Je ne sais pas (si Bale a un avenir au Real Madrid tant qu’il en est l’entraîneur, NDLR). C’est actuellement un joueur du Real Madrid, cela ne change pas. Il a préféré ne pas jouer cette rencontre et c’est tout ce que je peux dire. On se concentre sur le match de demain", a expliqué Zidane.

Bale, c'est quelqu'un que je respecte

Souvent relancé sur ses problèmes relationnels avec Bale, Zidane est apparu agacé que son point presse tourne autour d’un fait qu’il considère comme mineur vu le challenge sportif qui attend le Real Madrid à l’Etihad Stadium. Malgré tout, le technicien du Real Madrid a confirmé que l'absence de Bale était due à un problème personnel. "C'est une conversation entre lui et moi", a précisé l'ancien meneur de jeu. Avant d'en remettre une couche. "Bale ne m’a pas déçu et je ne vais rien dire d’autre. C’est quelqu’un que je respecte, comme tous les joueurs, et tout ce qui se passe doit rester dans le vestiaire et rien d'autre."

Selon les informations du journal AS, qui a interrogé une source proche de l'agent du joueur, Jonathan Barnett, Bale a décidé de ne pas intégrer le groupe du Real pour la Ligue des champions car il était persuadé qu'il ne disputerait pas une minute. "Il n'y a pas de solution au problème Bale", a ajouté cette source.

