LIGUE DES CHAMPIONS - L'Olympique de Marseille a appelé ses supporters au calme, ce dimanche via son compte Twitter, dans un contexte tendu en marge de la finale qui opposera, dans la soirée à Lisbonne, le PSG au Bayern Munich.

Dimanche soir, l'OM sera toujours le premier club français à avoir remporté la Ligue des champions. Mais peut-être plus le seul. La perspective de voir le PSG, qui affronte le Bayern Munich en finale à Lisbonne, rejoindre son rival marseillais au palmarès de la C1 entraîne une certaine tension depuis quelques jours.

Un arrêté préfectoral interdisant le port du maillot parisien dans la cité phocéenne a notamment été pris jeudi, puis abrogé vendredi. Tandis que samedi, l’OM a déposé plainte pour outrage contre deux supporters parisiens. Dans ce contexte, le club marseillais a publié un tweet ce dimanche, pour calmer le jeu.

"Ce soir, l’OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien", a-t-on ainsi pu lire sur le compte de l'OM, qui revendique avec le football "une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires." Un message d'apaisement conclu par un rappel : "Nous sommes et resterons #AJamaisLesPremiers."

