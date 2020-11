Il se contente des miettes. Mais il ne baisse pas la tête. Et essaye de saisir chaque occasion. Au grand bonheur de Frank Lampard. Ce mardi au Roazhon Park, Olivier Giroud a encore une fois rappelé qu'il n'était pas du style à se laisser abattre. Lancé en cours de jeu pour la septième fois en huit apparitions toutes compétitions confondues avec Chelsea, l’attaquant français, auteur d’un doublé face à la Suède, a revêtu le costume de "supersub" en s'arrachant pour placer sa tête et offrir la victoire aux Blues, un succès qui les qualifie pour les huitièmes de la Ligue des champions. " C'est un grand professionnel. A l'entraînement, c'est un exemple pour ses coéquipiers ", a salué une nouvelle fois Frank Lampard.

Ce premier but de la saison en Ligue des champions et en Premier League peut-il permettre à l'ancien meilleur buteur de la L1 de marquer des points précieux à Chelsea et de redistribuer les cartes ? Ce n’est forcément pas gagné. Mais il rappelle toute son importance et va sûrement pousser Lampard à tout faire pour le conserver, même s’il l’utilise peu. "J'espère qu'il sait à quel point je l'apprécie même, s'il ne joue pas autant qu'il voudrait", a d’ailleurs avoué Lampard.