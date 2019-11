Tout va mieux en Bavière. Après l'éviction de Niko Kovac, intervenue dimanche, le Bayern Munich s'est rassuré en dominant logiquement l'Olympiakos dans son Allianz Arena mercredi (2-0). Les Munichois s'en sont remis en seconde période à leur serial-buteur Robert Lewandowski (69e) et Ivan Perisic (89e). Cette victoire leur permet d'être la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale. En fonction du résultat entre l'Etoile Rouge Belgrade et Tottenham (21 heures), ils pourraient même assurer la première place du groupe B.

Au cinéma, un monstre grimé en clown et nommé "Ça" aime semer la terreur. Sur la scène européenne, José Sà a bien longtemps fait peur aux attaquants du Bayern Munich tant le gardien de l'Olympiakos s'est montré intraitable pour repousser les assauts allemands. Un peu délaissé par son équipe qui n'a pas fait grand-chose pour espérer ramener quelque chose de son déplacement, si ce n'est deux petits tirs, le Portugais a commencé son show en première période face à Leon Goretzka (5e), Lewandowski (25e), Kingsley Coman (34e), Thomas Müller (35e) et il a même été sauvé par son poteau face à Pavard (45e).

Lewandowski, 17 matches... 21 buts

Il a remis le couvert après la pause face aux mêmes Goretzka (50e), Lewandowski (52e) et Coman (61e) avant de craquer logiquement face à la gâchette polonaise. Depuis le début de saison, l'ancien attaquant de Dortmund affole les compteurs. Mercredi, il a inscrit son 21e but en 17 matches en coupant un centre de Coman au premier poteau (1-0, 69e). Tout simplement impressionnant alors qu'on entame à peine le mois de novembre... Sà a ensuite cédé une nouvelle fois en toute fin de match sur le premier ballon d'Ivan Perisic tout juste entré en jeu (2-0, 89e) sur une action initiée par Coman et relayée par Corentin Tolisso.

Face à l'Olympiakos, où Mathieu Valbuena est rentré en seconde période (71e), le Bayern a donc bien géré sa première sous les ordres de Hans-Dieter Flick, qui assure l'intérim. Si le nom d'Arsène Wenger circule de plus de plus pour prendre la suite de Kovac, l'ancien adjoint de Joachim Löw en sélection allemande sera encore une fois sur le banc pour le choc contre le Borussia Dortmund, samedi (18h30), qui retrouve aussi des couleurs après avoir notamment renversé l'Inter Milan (3-2), mardi, en C1. Et les Bavarois, seulement 4es de Bundesliga, auront un besoin urgent de prendre des points pour se relancer sur le plan domestique.