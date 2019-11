A 120 ans, le FC Barcelone a plein d'histoires à raconter. Beaucoup de gloire, de trophées, d'actions de génie, des buts fantastiques et des scénarios de dingue. Mais quelques accrocs aussi. La victoire de Liverpool face aux Blaugrana (4-0) la saison passée en Ligue des Champions après avoir perdu (3-0) au Camp Nou en fait partie. Dans Matchday, la nouvelle série-documentaire de huit chapitres, diffusée par Rakuten TV, qui retrace la vie "à l'intérieur du Barça", on retrouve notamment ce match d'Anfield. Avec notamment cette image assez saisissante : les larmes à la mi-temps de Jordi Alba, impliqué sur le premier but des Reds alors que le tableau d'affichage n'indique "que" 1-0 après 45 minutes.

Pendant la pause Ernesto Valverde demande alors à ses joueurs de presser davantage et notamment sur les côtés. Luis Suarez tente aussi de remotiver ses troupes. En vain. "Soyons prêts à souffrir, on va souffrir, hein ? On va passer un mauvais moment", déclare notamment l'ancien attaquant de Liverpool. Lionel Messi encourage également ses partenaires. "Allez, les gars, maintenant on avance, dit la Pulga dans un premier temps. On ne doit pas rater l'occasion. On va faire une sortie fracassante. N'oubliez pas que Rome la saison passée, c'était de notre faute. On ne refait pas la même chose. C'était notre faute et celle de personne d'autre".