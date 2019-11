Ce n’est pas vraiment une surprise, mais il serait malvenu d’y voir quelque chose de banal : pour la huitième saison de rang, le PSG sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont mathématiquement assuré leur qualification ce mercredi, après avoir triomphé - non sans mal - du Club Bruges au Parc des Princes (1-0). Mauro Icardi a marqué l'unique but de la partie pour l'équipe de la capitale, qui a pu compter sur Keylor Navas (un penalty arrêté) pour continuer son carton plein dans cette phase de groupes.

Thomas Tuchel s’attendait certainement à une réaction de la part de ses joueurs, battus à Dijon vendredi dernier au terme d’une prestation bien pâle (2-1). Le technicien allemand n’a cependant pas dû être séduit par la prestation de sa formation. Dès l’entame du match, les Parisiens ont été chahutés par des Brugeois agressifs au pressing et inspirés dans leurs sorties de balle.

Icardi opportuniste, Navas décisif

Plus d’une fois, les Blauw en Zwart ont semé le danger dans la surface adverse. Il leur a néanmoins manqué un soupçon de précision pour trouver la faille. Les champions de France ont été plus efficaces. Présent au bon endroit au bon moment, Mauro Icardi n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets sur un centre à ras de terre de Colin Dagba (22e, 1-0). Angel Di Maria a certes mis Simon Mignolet à contribution sur coups de pied arrêtés (5e, 40e) mais, dans le jeu, Idrissa Gueye et ses coéquipiers ont été plutôt empruntés durant le premier acte.