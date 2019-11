La Ligue des Champions ne résiste pas à José Mourinho. Ce mardi soir, sa nouvelle équipe a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la C1. Mais que ce fut dur pour les Spurs qui ont couru après le score en première période. En à peine vingt minutes, l'ancien Caennais Youssef El-Arabi et Ruben Semedo offraient un avantage confortable à l'Olympiakos (2-0). On pensait Tottenham reparti dans ses travers du début de saison mais le Special One a opéré à un changement tactique (Eriksen a remplacé Dier à la 29e minute), qui a destabilisé les Grecs. Juste avant la pause, Dele Alli redonnait ainsi l'espoir aux siens après un cadeau de la défense de l'Olympiakos.

Le discours tenu par José Mourinho à la mi-temps a fait son effet. Tottenham a déroulé une fois revenu sur la pelouse. Harry Kane, par deux fois, et Serge Aurier ont offert la victoire à leur équipe. "A la mi-temps, on s'est dit qu'on ne pouvait pas être pire que lors des quarante-cinq premières minutes", déclarait Harry Kane au micro de BT Sport. Ce succès assure la deuxième place pour les Londoniens. La première position se jouera donc le 11 décembre à Munich. Le Bayern accueillera Tottenham pour la "grande finale" du Groupe B. Une victoire permettrait aux Spurs de coiffer au poteau les Munichois. Mais les coéquipiers de Moussa Sissoko peuvent y croire. Car avec José Mourinho, rien n'est impossible.